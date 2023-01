Keeperstrainer Hoek over passeren Cillessen voor WK: ‘Dat hij geen teamspeler zou zijn, is absoluut niet de reden geweest’

Voormalig keeperstrainer Frans Hoek van het Nederlands elftal is voor het eerst ingegaan op het passeren van Jasper Cillessen voor het WK. Hij ontkent dat de doelman van NEC niet mee is gegaan naar Qatar omdat hij geen goede teamspeler zou zijn.

Cillessen behoorde tot ieders verrassing niet tot de drie keepers (Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow) die werden geselecteerd voor het WK. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal gaf op een persconferentie als reden daarvoor dat de Groesbekenaar niet in vorm is, maar insinueerde ook dat hij hem geen goede teamspeler vindt.

,,Dat Cillessen geen teamspeler zou zijn, is absoluut niet de reden geweest om hem thuis te laten”, zei Hoek bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. ,,Hij kwam bij ons binnen als derde keeper. Hij trainde ongelooflijk geweldig en werkte zich op tot eerste keeper. Ik heb hem toen gevraagd of hij om kon gaan met een eventuele reserverol en hij zei dat hij daar geen moeite mee zou hebben. Dat heeft hij ook aangetoond.”

Dat Van Gaal het ontbreken van Cillessen op een vormkwestie gooide, was vreemd, omdat hij bezig is aan een uitstekend seizoen bij NEC. De 63-voudig international had alleen een minder optreden tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles, maar heeft al de hele jaargang een van de hoogste reddingspercentages van alle keepers in de eredivisie.

,,Cillessen begon geweldig aan het seizoen, een verademing”, vertelde Hoek. ,,Maar ik zou zeggen: kijk de vijf wedstrijden voordat de WK-selectie bekend werd nog eens terug. Om een goed oordeel te kunnen vellen over hem, moet je hem elke week aan het werk hebben gezien. En dat heb ik gedaan.”

Er was in aanloop naar het bekendmaken van de WK-selectie flink wat ophef over Cillessen. Hij werd in verschillende televisieprogramma’s negatief bejegend door oud-ploeggenoten bij Oranje (zo noemde Rafael van der Vaart hem een ‘naar mannetje’) en tevens kwam naar buiten dat hij en de moeder van zijn kind uit Spanje onenigheid hebben over alimentatie die Cillessen betaalt.

,,We wisten dat er een aantal dingen rondom Cillessen waren gebeurd”, aldus Hoek. ,,Het verhaal over zijn kind in Spanje zou een oorzaak geweest kunnen zijn dat hij zijn hoofd er even niet bij had. Maar zo waren er allerlei omstandigheden. Ik heb hem gefacetimed en aangegeven waarom hij niet mee naar het WK gaat. Daar kan hij het niet mee eens zijn, maar dat betekent niet dat ik een onduidelijk verhaal heb opgehangen.”

Cillessen heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer in Oranje. De 33-jarige routinier hoopt er onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman in maart weer bij te zijn bij de start van de EK-kwalificatie. Hij had onlangs een gesprek met Patrick Lodewijks, de opvolger van Hoek.

