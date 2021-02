Keeperswissel bij NEC: Alblas geslachtofferd voor Branderhorst

NIJMEGEN - Norbert Alblas is niet langer eerste keus bij NEC. De 26-jarige doelman is na een reeks mindere wedstrijden geslachtofferd door trainer Rogier Meijer. Zo begint Mattijs Branderhorst (27) vrijdagavond tegen Roda JC (21.00 uur) in het doel van de Nijmeegse eerstedivisieclub.

Alblas won begin dit seizoen nog de concurrentiestrijd van Branderhorst. ,,Norbert zit al een langere periode op een lager niveau dan hij moet halen”, legt Meijer zijn keuze uit. Zo blunderde Alblas begin januari tweemaal bij Telstar (5-2) en ging hij afgelopen zondag in de thuiswedtrijd tegen De Graafschap (1-2) niet vrijuit bij beide tegengoals.

De keeperswissel heeft niet alleen met de vorm van Alblas te maken, stelt Meijer. ,,Met Norbert en Mattijs hebben we twee gelijkwaardige keepers. Mattijs doet het goed op de trainingen en heeft het tijdens de bekerwedstrijden (tegen Fortuna Sittard en VVV-Venlo, red.) prima gedaan. Daar komt bij dat Mattijs wat meer rust uitstraalt en sterk is op flankballen.”

Van Eijden

Die kwaliteiten van Branderhorst kan NEC wel gebruiken. Bij de Goffertclub neemt de druk toe na twee competitienederlagen op rij en het 2-1 verlies in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen VVV-Venlo na verlenging. Tegen Roda staat zelfs plek 6 op de ranglijst op het spel. ,,We zijn ons bewust van de stand”, zegt Meijer. ,,Misschien dat we die druk ook wel goed kunnen gebruiken, zodat er extra scherpte komt.”

Voor die scherpte kan Rens van Eijden ook zorgen. De aanvoerder keert in Kerkrade terug van een schorsing van drie duels, na zijn rode kaart tegen Jong FC Utrecht een maand geleden. Hij start gelijk in de basis. Zijn rentree betekent overigens niet dat Edgar Barreto uit het elftal verdwijnt. Of de oud-international van Paraguay in het centrum van de defensie blijft staan, naast de teruggekeerde Van Eijden, houdt Meijer nog in het midden.

,,Het verschil met De Graafschap was volwassenheid en kracht. Rens kan daarin veel voor ons betekenen”, geeft Meijer aan. ,,Buiten Edgar waren er veel spelers met zichzelf bezig, in plaats van met het team. Dat is op zich ook wel logisch gezien de jonge leeftijd van velen.” Voor Meijer wel een extra reden om Barreto te laten staan. ,,Edgar heeft het de laatste twee wedstrijden gewoon goed gedaan in de verdediging. Met zijn inzicht heeft hij veel achterin opgelost.”

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Odenthal, El Karouani; Vet, Barreto, Bruijn; Okita, Janga, Tavsan.