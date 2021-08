Klinkende zege op PEC doet zorgen bij NEC verstommen

Al in de vierde minuut bracht Akman De Goffert in extase met de 1-0, de oproep (voor de bühne) van het kabinet richting de voetbalsupporters om te blijven zitten bij het juichen na een doelpunt ten spijt. Zijn actie verraadde klasse. Met buitenkant voet schoot hij de bal na een goede strakke pass van Mikkel Duelund wonderschoon langs doelman Kostas Lamprou.



Eigenlijk deed Akman, die vorig seizoen bij Bursaspor nog in de Turkse eerste divisie speelde en door Frankfurt nog niet rijp genoeg werd bevonden voor het grote werk in de Bundesliga, alles goed. Of er nou een of twee man in zijn nek hijgden, hij hield alle ballen vast en speelde veelvuldig ploeggenoten vrij. Met een beetje geluk had hij nog twee keer gescoord.