Klopp blij met 'erg belangrijke ervaring' die Lijnders opdeed bij NEC

NIJMEGEN - De ontslagen NEC-coach Pepijn Lijnders is maandag in Liverpool met open armen ontvangen bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Jürgen Klopp van The Reds noemt de terugkeer van Lijnders als assistent belangrijk.