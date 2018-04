KNVB maakt haast met uitspraak over topper Jong Ajax-NEC

NEC-spelers belaagd bij terugkeer in Nijmegen na verloren topper

17:43 NIJMEGEN - Spelers van NEC zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door supporters belaagd bij de terugkeer in Nijmegen na de verloren topper in Amsterdam tegen Jong Ajax (2-0). Algemeen directeur Wilco van Schaik: ,,Dit is ontoelaatbaar.’’