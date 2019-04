Kraker kan NEC ticket voor miljoenspel opleveren

Video NEC boekt tegen RKC vierde zege op rij

22 april NEC heeft in de strijd om een ticket voor de play-offs voor eredivisievoetbal op tweede paasdag goede zaken gedaan. De ploeg van interim-trainer Ron de Groot won maandagmiddag met 2-1 van directe concurrent RKC. Het was de vierde zege op rij voor NEC, dat net op tijd wakker lijkt te zijn geschud voor de ontknoping in de eerste divisie.