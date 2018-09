Kvida redt NEC tegen Jong PSV: van 2-0 naar 2-4 naar 4-4

Vijf doelpogingen in eerste tien minuten

Draad weer opgepakt

NEC pakte de draad na rust weer op. Zo schoot Braken in kansrijke positie voorlangs en mikte Ole Romeny via een PSV’er naast. Die missers leken echter NEC fataal te worden. Omdat Ramselaar tweemaal in korte tijd doel trof. Zo tikte hij in de 73ste minuut een rebound binnen en krulde hij in de 81ste minuut fraai raak: 2-4. Daarna perste NEC er een slotoffensief uit. In de 85ste minuut werd die aanvalsgolf beloond met de aansluitingstreffer van Romeny. Nadat Lartez-Sanniez rakelings naast had geschoten in de 91ste minuut en Braken even later te weinig kracht achter zijn kopbal had gezet, zorgde Kvida voor opluchting in De Goffert.