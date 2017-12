Larsson over wissel: 'Had mijn frustratie anders moeten uiten'

Hij maakte de 1-0, zat lekker in de wedstrijd. Toch moest hij na de gelijkmaker van Helmond Sport in de 55ste minuut plaats maken voor Anass Achahbar. Langs de lijn liet Jordan Larsson in woord en gebaar weten dat hij het niet eens was met de wissel.

Emotie

Larsson, die twee weken geleden ook de openingstreffer tegen FC Dordrecht scoorde: ,,Ik had mijn frustratie anders moeten uiten. Dat heb ik niet goed aangepakt. Het gebeurt in de emotie. Ik had het team nog graag willen helpen met een doelpunt.’’

Stonden te slapen

Het was niet voor het eerst dat NEC domineerde in eigen huis, maar toch een doelpunt tegen kreeg in het begin van de tweede helft. ,,Ik ben tevreden over mijn doelpunt. We kregen daarna ook genoeg kansen. Maar aan het begin van de tweede helft gaven we het te makkelijk weg. We stonden te slapen en niet voor het eerst. Dat is geen goede trend. We moeten leren de hele wedstrijd gefocust te blijven.’’