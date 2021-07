Lasse Schöne en de andere twee Denen van NEC geloven in stunt tegen Engeland: ‘We worden Europees kampioen’

De drie Deense NEC’ers zijn vol vertrouwen voorafgaand aan naar het duel op Wembley. ,,We worden Europees kampioen. Voor de tweede keer in de historie”, verwijst Magnus Mattsson, NEC’s laatste zomeraanwinst, naar de Europese titel van Denemarken in 1992. ,,Laat Engeland maar denken dat ze al in de finale zitten”, zegt Schöne (35) met een lach.



Hij, de oud-Ajacied, stelt dat het EK niet meer stuk kan voor zijn landgenoten. ,,Denemarken heeft al gewonnen als je kijkt naar wat de ploeg heeft doorstaan”, vindt Schöne. Hij doelt op de hartaanval van Christian Eriksen tijdens de groepswedstrijd tegen Finland.



,,Hoe de ploeg met de situatie is omgegaan: geweldig. De spelers hebben er nog steeds last van, maar putten er ook veel kracht uit. Dat zie je wel. En dat ze dit op de mat leggen, terwijl de beste speler is weggevallen. Heel bijzonder.”