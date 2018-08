Lees terug: NEC verslaat FC Dordrecht in De Goffert

Achahbar schiet matig NEC naar subtop

22:04 NIJMEGEN - NEC heeft zich met de zege op FC Dordrecht (1-0) van vrijdagavond in de top van de eerste divisie genesteld. Met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden bezetten de Nijmegenaren de vierde plek op de ranglijst. Koploper Go Ahead Eagles is het enige elftal met meer punten: 9.