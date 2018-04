Lijnders houdt hoop op directe promotie

De Nijmegenaren gaan volgende week zaterdag op bezoek bij FC Dordrecht. ,,Als we daar veel doelpunten maken dan kan het nog’’, sprak Lijnders op de persconferentie na de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (2-0). ,,Ik ben ook blij dat we dit seizoen ongeslagen zijn gebleven in De Goffert.’’

De coach was lovend over Ole Romeny, de 17-jarige flankspeler die na rust inviel. ,,Hij is goed ingevallen. Hij bracht diepgang en flexibiliteit. We wilden in de rust iets veranderen, maar moesten dit keer ook wel. Ted van de Pavert had last van knieklachten, terwijl bij Steeven Langil de hamstrings strak stonden.’’



De wissels van jeugdproducten Frank Sturing en Romeny pakten goed uit, oordeelde Lijnders. Sturing stond zijn mannetje in de verdediging (en kopte nog op de lat), Romeny bracht schwung aan de zijkant. De aanvaller gaf de assist bij de 2-0.