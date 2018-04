Lijnders staat voor puzzel in aanloop naar 'kampioensduel' NEC

NEC speelt in de bloedstollende titelstrijd in de eerste divisie maandagavond op De Toekomst voor de tweede keer in elf dagen tegen Jong Ajax. Het eerste duel (2-0 voor Jong Ajax) op 6 april is ongeldig verklaard omdat bij de Amsterdammers de geschorste Teun Bijleveld meespeelde.



Volgens trainer Pepijn Lijnders kan NEC bij een verlies de titel vergeten. ,,Als we verliezen is de strijd om het kampioenschap beslist, maar die om directe promotie nog niet.’’