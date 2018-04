Lijnders: we hebben de titel niet in de laatste maanden laten liggen

,,We zijn gegroeid’’, aldus Lijnders. ,,Fortuna heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En we hebben een aantal keren punten laten liggen.’’ Volgens Lijnders ging hij vanaf het begin uit van een nek-aan-nekrace met Fortuna maar 'was bij hen alles magisch', terwijl het dat bij NEC niet was.



Hij feliciteerde Fortuna Sittard met de directe promotie naar de eredivisie. Die kans liet NEC vanavond liggen. Lijnders toonde zich daar zeer teleurgesteld over op de slotdag van deze eerste divisie. ,,Maar we hebben promotie verloren over het hele seizoen.’’



Kampioenschap

Jong Ajax pakte zaterdagavond het kampioenschap door MVV te verslaan (2-1) en Fortuna Sittard promoveert direct door de winst op Jong PSV (1-0). NEC had moeten winnen om een kans te maken, maar speelde 3-3 gelijk in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht.