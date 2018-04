Lijnders wil dat NEC 'klinischer' is voor het doel

NIJMEGEN - NEC schiet tekort voor het doel volgens trainer Pepijn Lijnders. Hij wil in aanloop naar de ontmoeting tegen Jong AZ vrijdagavond in De Goffert dat zijn team efficiënter met kansen omgaat.

De verliespunten van de afgelopen weken komen volgens de trainer voort uit het missen van kansen. ,,We moeten heel effectief zijn als team. Dat roepen we al weken. We zijn heel dominant geweest tegen de betere ploegen. We hebben genoeg kansen gecreëerd om de wedstrijden te winnen.’’

Beetje van alles

Lijnders noemt geen oorzaak waarom zijn ploeg moeizaam scoort. ,,Het is een beetje van alles. We hebben niet één speler die de doelpuntenmachine is. Als team moeten we ervoor zorgen dat we de efficiëntie omhoog krijgen. Iedereen is verantwoordelijk voor alles.’’

Door het verlies maandag tegen Jong Ajax heeft NEC de titel en directe promotie niet meer in eigen hand. Lijnders verwacht dat zijn spelers goed met die tegenslag omgaan. ,,De spelers hebben al vaak bewezen dat ze sterker terugkomen als ze een klap hebben gekregen. Daar houden we ons aan vast. Er zijn nog zes punten om voor te spelen en die moeten we pakken.’’

Doelsaldo

NEC staat met nog twee duels te gaan twee punten achter Fortuna Sittard, dat een beter doelsaldo heeft: plus vier. De achterstand op koploper Jong Ajax, dat niet kan promoveren, bedraagt drie punten.