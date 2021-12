LIVE | Bruijn profiteert van keepersfouten en zet NEC op voorsprong bij RKC

NEC, Cambuur en Go Ahead imponeren na promotie: ‘Laten ons niet gek maken na een zeperd’

NIJMEGEN - Niet eerder presteerden de gepromoveerde clubs na dertien speelrondes in de eredivisie gezamenlijk zo goed als in dit seizoen. NEC en SC Cambuur maken vanavond in een onderlinge confrontatie uit wie de beste is.

26 november