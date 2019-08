LIVE | Debuut voor Van de Looi bij NEC

Musaba richt blik al op de volgende kans

9 augustus NIJMEGEN - Hij had met volle teugen genoten van zijn debuut in de basis bij NEC. ,,Het stadion, al die mensen op de tribunes. Scoor ik ook nog. Al na vijf minuten!’’ De 18-jarige Anthony Musaba glimlachte breed. En trok zijn gezicht een paar tellen later weer in de plooi. ,,Alleen is het niet goed dat we verliezen. Ik vind die nederlaag niet verdiend. We hadden er meer uit moeten halen. We hadden moeten winnen.’’