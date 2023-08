LIVE eredivisie | NEC door goal van Ogawa weer op voorsprong in spektakelstuk tegen Excelsior

NEC eindigde vorig seizoen als twaalfde in de eredivisie. Kunnen de Nijmegenaren die notering in het nieuwe seizoen verbeteren? Vanmiddag staat voor de ploeg van trainer Rogier Meijer de thuiswedstrijd tegen Excelsior te wachten in de eerste speelronde. De aftrap in Nijmegen is om 12.15 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.