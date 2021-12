LIVE | Guth en Verdonk starten in vijfmansachterhoede NEC tegen PSV

Met De Goffert is iets héél erg mis: de tumultueu­ze voetbalder­by is mogelijk een godsge­schenk geweest

NIJMEGEN - Waarom zijn eerdere scheuren gewoon gerepareerd zonder dat mogelijk niemand zich afvroeg hoe ze er in waren gekomen? Hoe is het mogelijk dat er niemand aan de bel heeft getrokken over de meer dan 400 scheuren in de onderste tribunedelen? En waarom is de constructie van het stadion niet veel steviger?

8 november