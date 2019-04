LIVE | Levert de trainerswissel bij NEC meteen punten op?

Oud-spe­ler Mark Otten keert voor derde keer terug bij NEC

7 april NIJMEGEN - Door het vertrek van trainer Jack de Gier en assistent Patrick Pothuizen is afgelopen week een trainerscarrousel in gang gezet bij NEC. Mark Otten is daarin de enige nieuwkomer. De oud-speler keert terug in Nijmegen als trainer van NEC Onder 17.