LIVE | Ndayishimiye kopt NEC op voorsprong tegen kampioen Twente

Doodzieke Henk krijgt waardig eerbetoon tijdens wedstrijd NEC - FC Twente

20:23 NIJMEGEN - De doodzieke NEC-supporter Henk Cornelissen is vrijdagavond bedolven onder de steunbetuigingen tijdens de wedstrijd NEC - FC Twente in het Goffertstadion. In de twaalfde minuut zijn de supporters van NEC gaan staan om te applaudisseren voor de zieke supporter.