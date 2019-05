LIVE | NEC begint jacht op eredivisie tegen RKC

NEC-trai­ner De Groot: ‘RKC heeft in De Goffert getoond dat het een goede ploeg is’

9 mei NIJMEGEN - Interim-trainer Ron de Groot van NEC vindt dat RKC één van de betere ploegen in de eerste divisie is. De tegenstander vrijdag en dinsdag in de eerste ronde van de play-offs liet dat volgens de clubicoon drie weken geleden al zien in De Goffert.