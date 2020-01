LIVE | NEC begint sterk aan tweede helft tegen MVV

BLIK OP NEC Met Babos is niet een training bij NEC hetzelfde voor Brander­horst

15 januari NIJMEGEN - Mattijs Branderhorst blikt vol vertrouwen vooruit naar de hervatting van de competitie in de eerste divisie. Zondagmiddag om 16.45 uur speelt NEC thuis tegen FC Den Bosch. ,,Die ploeg is aan een sterke serie bezig, maar wij winnen met 2-0", zegt de doelman in de 18de aflevering van ‘Blik op NEC'.