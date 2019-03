LIVE | NEC bewijst uitstekende vorm tegen FC Den Bosch

NEC’ers Druijf, Romeny en Van Rooij missen duel Sparta door jeugdinter­lands

15 maart NIJMEGEN - NEC-spits Ferdy Druijf mist 24 maart het duel met Sparta in de eerste divisie omdat hij is opgeroepen voor Oranje Onder 20. Dat speelt vrijdag 22 maart in Rijnsburg tegen de leeftijdsgenoten van Mexico. Drie dagen later is Tsjechië Onder 20 de tegenstander in Ceske Budejovice.