LIVE | NEC blijft ook na rust kansen missen, invaller Özyakup zet Fortuna met loepzuivere uithaal op voorsprong

Bondscoach Bicentini: ‘Liefde voor Curaçao’ wint het van WK-avon­tuur met Canada

WIJCHEN - Remko Bicentini is de succesvolste bondscoach die Curaçao ooit had. De verbijstering was groot toen de bond hem in 2020 ontsloeg. Maar de Wijchenaar is terug. ,,Ik krijg de kans om mijn levenswerk te voltooien.”

17 augustus