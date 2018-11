LIVE | NEC buigt achterstand om in voorsprong tegen Jong AZ

De Gier kiest voor middenvel­ders op het middenveld

1 november NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier is teleurgesteld over de uitschakeling donderdagavond in de KNVB-beker door eredivisionist Fortuna Sittard: 2-3. Maar hij is tevreden over het spel dat de Nijmeegse eerstedivisionist liet zien na de 5-1 afstraffing door TOP Oss vorige week in De Goffert.