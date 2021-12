LIVE | NEC diep in blessuretijd onderuit door doelpunt RKC-debutant Kuijpers

NEC verspeelt in blessure­tijd zege op AZ, wedstrijd ontsierd door inbrekende fans

ALKMAAR - NEC heeft net niet voor een verrassing gezorgd in de eredivisie. De Nijmeegse club verspeelde in de blessuretijd een zege op AZ en moest genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel. De wedstrijd werd ontsierd door een bestorming van een groepje AZ-supporters in het lege AFAS Stadion.

20 november