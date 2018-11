LIVE | NEC grossiert in doelpunten tegen FC Volendam: 5-1

video NEC-ta­lent Romeny over strafwis­sel: ‘Ik zal altijd in mezelf blijven geloven’

9:49 NIJMEGEN - Voor NEC-aanvaller Ole Romeny eindigde de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0) vorige week in een nachtmerrie. Het talent kwam na een kwartier in het veld, maar werd in de rust gewisseld. Romeny leed balverlies doordat hij een pass met buitenkant voet wilde verlengen. In de tegenstoot scoorde RKC.