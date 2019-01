LIVE | NEC-huurling Oratmangoen doet Nijmeegse club pijn

NIJMEGEN - NEC wil vanavond in het Frans Heesenstadion revanche nemen op TOP Oss. Eind oktober vernederde de Brabantse ploeg in De Goffert Nijmegenaren: 1-5. Beide eerstedivisionisten hebben in 2019 nog niet gewonnen. NEC staat op een beschamende vijftiende plek. Acht punten achter TOP Oss, dat zevende staat.