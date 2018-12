Live: NEC in De Goffert met trainer De Gier op de bank tegen MVV

video NEC-doel­man Zelenika mist MVV door botsing met opblaasba­re pop; trainer De Gier twijfelge­val

13 december NIJMEGEN - NEC-doelman Oliver Zelenika mist het duel vrijdagavond met MVV vanwege een blessure. De eerstedivisionist moet daardoor voor de vijfde keer dit seizoen van keeper wisselen. Het is nog onzeker of trainer Jack de Gier op de bank zit in De Goffert omdat hem een schorsing boven het hoofd hangt.