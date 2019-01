LIVE | NEC jaagt na rust op nieuwe voorsprong tegen Telstar

Achahbar en Darri scholden NEC-trai­ner uit in het Marokkaans

11:14 NIJMEGEN - Anass Achahbar en Brahim Darri zijn verbannen naar Jong NEC, omdat ze zondag in het Marokkaans trainer Jack de Gier uitscholden. Dat bevestigen meerdere bronnen. Tijdens het uitduel met FC Eindhoven (3-2) afgelopen zondag wisselde de Gier het duo in de rust. NEC stond op dat moment met 1-0 achter. De emoties liepen hoog op in de kleedkamer.