LIVE: NEC kan bij koploper NAC beslissende rol spelen in strijd om de eerste periodetitel

NEC wil NAC van periodeti­tel afhouden en zelf aanpikken

3 oktober NIJMEGEN - Hoewel de ploeg op dit moment in de middenmoot van de eerste divisie bivakkeert, kan NEC vrijdagavond een beslissende rol spelen in de strijd om de eerste periodetitel. De Nijmegenaren moeten op bezoek in Breda waar NAC in het eigen Rat Verlegh stadion de eerste prijs van dit seizoen voor het grijpen heeft.