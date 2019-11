LIVE | NEC komt niet door Utrechtse muur heen

update NEC en fans lijnrecht tegenover elkaar: is spandoek geweigerd vanwege ‘racisti­sche lading’?

24 november NIJMEGEN - Een spandoek van NEC-fans met de tekst ‘zwart is de mysterie en de kracht van de magie’ is vrijdag geweigerd bij het duel tegen Helmond Sport. Daar is iedereen het over eens. Maar waarom? NEC en de spandoekmakers van Legio Noviomagum staan daarover lijnrecht tegenover elkaar.