LIVE | NEC komt op 2-0 tegen Helmond Sport na rake kopbal Flemming

Jong NEC verliest ook derde duel en sluit af met rode kaart tegen Jong FC Groningen

11 februari NIJMEGEN - Jong NEC verloor dinsdagmiddag in Nijmegen met 2-0 van Jong FC Groningen en is nog altijd puntloos. Het was voor de ploeg van trainer Ron de Groot na nederlagen tegen Jong NAC en Jong Willem II de derde zeperd in evenzoveel duels in de kampioenspoule.