LIVE: NEC komt overtuigend uit de startblokken, 1-0 bij rust

Geen straf voor 'rode recordkaart' NEC-debutant

25 januari ZEIST - Ole Romeny heeft geen straf gekregen voor de 'rode recordkaart' die de 17-jarige NEC-debutant ontving tegen Almere City. Dat is de uitkomst van een tuchtzaak in Zeist donderdagavond. Een motivering is nog niet bekend.