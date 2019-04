LIVE: NEC krijgt binnen twee minuten twee goals tegen bij Jong AZ

NEC met ‘onervaren’ defensief hart naar Jong AZ

31 maart NIJMEGEN - In de jacht op een nacompetitieticket moet NEC-trainer Jack de Gier maandag improviseren op bezoek bij Jong AZ. De eerstedivisionist is vrijdag in De Goffert tegen Jong Ajax (1-2 verlies) zwaar getroffen in het hart van de defensie.