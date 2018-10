LIVE: NEC krijgt in eigen huis een pak slaag van TOP Oss

De laatste thuiswedstrijd van de Nijmeegse voetbalclub eindigde in een 0-1 nederlaag tegen FC Eindhoven. Daarvoor werd twee keer gelijkgespeeld in de eigen Goffert tegen Go Ahead Eagles (1-1) en Jong PSV (4-4). Volgens NEC-trainer Jack de Gier is er geen reden tot paniek. ,,Voor onze fans moeten we gasgeven’’, zei hij eerder al. ,,Daar komen ook risico’s bij. Maar uiteindelijk hebben we genoeg mogelijkheden gecreëerd om te winnen. Die hebben we alleen niet gemaakt.”