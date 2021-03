LIVE | NEC leidt door treffer Tavsan, TOP Oss met tien man

NEC rekent na blessure aanvoerder Van Eijden op ‘Italiaanse sluipmoor­de­naar’ Cas Odenthal

11:02 NIJMEGEN - De pijnschreeuw van Rens van Eijden weerkaatste in het duel met FC Volendam akelig in het lege Goffertstadion. De aanvoerder van NEC (32) viel maandag uit met een enkelblessure. Donderdag kwam de diagnose niet onverwacht, maar wel hard aan: vier tot zes weken is de verdedigingsleider van NEC uitgeschakeld.