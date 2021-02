LIVE | NEC leidt halverwege in Kerkrade door rake strafschop Jordy Bruijn

NEC-trai­ner Meijer juicht komst Van Leeuwen toe: ‘Bang voor Ted? Dat vroeg mijn vrouw ook al’

19 februari NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer stelt blij te zijn met de aanstelling van Ted van Leeuwen naar de eerstedivisieclub. De geboren Eerbekenaar is sinds donderdag de nieuwe technisch directeur in Nijmegen. ,,Zijn aanstelling is een goede zaak”, vindt Meijer.