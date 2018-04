LIVE: NEC maakt op slag van rust verdiende 2-0 tegen FC Telstar

Profclubs laten talent links liggen

31 maart ARNHEM - Kinderen geboren in de tweede helft van het jaar hebben in Gelderland slechts een kleine kans op een loopbaan in het betaalde voetbal. Bij NEC, Vitesse en De Graafschap heeft het zogeheten geboortemaandeffect een enorme invloed op de doorstroming en carrièreplanning.