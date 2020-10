LIVE | NEC met invaller Ondaan op zoek naar gelijkmaker bij Jong PSV

NEC dicht bij aantrekken middenvel­der Javier Vet (ex-De Graafschap)

28 september NIJMEGEN - NEC wil snel middenvelder Javier Vet (27) aan de selectie toevoegen. De Amsterdammer speelde in de afgelopen twee jaar 48 duels in het shirt van De Graafschap. Vet maakte in de zomer van 2018 de overstap van Almere City FC naar Doetinchem.