LIVE | NEC ook na rust allesbehalve overtuigend, Telstar komt op gelijke hoogte

Edgar Barreto terug in de basis bij NEC, Jordy Bruijn een vraagteken

4 april NIJMEGEN - Edgar Barreto keert terug in de basis bij NEC. De oud-international van Paraguay is fit genoeg om te beginnen in de thuiswedstrijd tegen Telstar op tweede paasdag. Hij zat vrijdag in het eerstedivisieduel bij Almere City FC (2-0) nog op de bank vanwege lichte hamstringklachten.