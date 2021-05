LIVE | NEC op 2-0 achterstand na oliedomme fouten in achterhoede

interview Ted van Leeuwen, de nieuwe technisch directeur van NEC: ‘Kennelijk zoeken probleem­clubs mij altijd op’

15 april NIJMEGEN - Ted van Leeuwen is twee maanden in dienst als technisch directeur van NEC. De 68-jarige Apeldoorner trof een club aan die ‘heeft stilgestaan’. ,,In de gym waan je jezelf in de DDR.”