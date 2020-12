LIVE | NEC op rozen na bliksemstart in Dordrecht

NEC zet herfstflow voort met knappe overwin­ning op NAC

30 oktober BREDA - Ook een corona-uitbraak krijgt NEC niet klein. Zonder acht (!) positief geteste spelers heeft de Nijmeegse equipe vrijdagavond bij NAC (0-1) de vierde zege in de laatste vijf duels geboekt. De ploeg is zo opgerukt naar de vierde plek in de eerste divisie.