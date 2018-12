LIVE | NEC op voorsprong tegen FC Den Bosch door treffer Okita: 0-1

NEC speelt het liefst helemaal niet tijdens interlands

6 december NIJMEGEN - De KNVB laat clubs uit de eerste divisie volgend seizoen zelf bepalen wanneer ze in actie willen komen in een weekend dat is gereserveerd voor interlandvoetbal. Met name NEC en Sparta ageerden dit seizoen tegen het voetballen in interlandperiodes, omdat deze clubs dan (jeugd)internationals missen.