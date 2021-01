LIVE | NEC op voorsprong tegen Fortuna in doelpuntrijke verlenging

NEC in laatste duel van 2020 weer met Barreto, Kevin Bukusu twijfelge­val tegen Oss

18 december NIJMEGEN - NEC treft zaterdagmiddag om 16.30 uur TOP Oss in de laatste wedstrijd van 2020 voor de Nijmeegse eerstedivisionist. In het Goffertstadion treedt de ploeg van trainer Rogier Meijer opnieuw aan met Edgar Barreto. De 36-jarige Paraguayaan maakte vorige week bij FC Dordrecht (1-2) zijn rentree in de basiself na weken op de bank.