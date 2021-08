LIVE | NEC op weg naar drie punten tegen tienkoppig PEC Zwolle

liveblogNIJMEGEN - NEC speelt vrijdagavond voor het eerst sinds 2017 weer een thuisduel in de eredivisie. Trainer Rogier Meijer heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg zich tegen PEC Zwolle weet te herstellen van het onverbiddelijke welkom in Amsterdam vorig weekend. De aftrap in De Goffert is om 20:00 uur.