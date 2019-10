LIVE: NEC opent jacht op koppositie tweede periode ongewijzigd tegen Jong AZ

BLIK OP NEC Bart van Rooij schrikt niet van vier wedstrij­den in een week

16 oktober NIJMEGEN - Bart van Rooij is met een goed gevoel teruggekeerd uit Letland, waar de 18-jarige vleugelverdediger van NEC in twee van de drie EK-kwalificatiewedstrijden een basisplaats had bij Oranje onder 19. ,,Ik heb mijn plekje in het team gevonden’’, vertelt de rechtsback in de negende aflevering van Blik op NEC. ,,Hopelijk blijft dat zo, maar dat ligt natuurlijk alleen aan mezelf.’’