LIVE | NEC raakt de lat, FC Utrecht leidt door uithaal Ramselaar

NEC’er Kevin Bukusu staat in de belangstel­ling van Helmond Sport

28 augustus Helmond Sport wil Kevin Bukusu vlak voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis toevoegen aan de selectie. De Brabantse eerstedivisionist is met NEC in onderhandeling over Bukusu. De 20-jarige verdediger uit Aachen was vrijdag aandachtig toeschouwer bij de thuiswedstrijd tegen Jong PSV (2-1).