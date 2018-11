LIVE | NEC stevent af op afgang bij Jong Ajax: 4-0

NEC’er Dijkstra over duel met Jong Ajax: ‘We moeten gas geven’

15:22 NIJMEGEN - NEC-middenvelder Mart Dijkstra keert na twee duels afwezigheid, vanwege ziekte, vrijdagavond vermoedelijk terug in de basis tijdens het uitduel van de eerstedivisionist tegen Jong Ajax. Dijkstra is één van de weinige spelers die over is van de selectie die vorig seizoen twee keer verloor in Amsterdam.