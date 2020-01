LIVE | NEC-talent Proper maakt basisdebuut tegen Den Bosch

LIVENIJMEGEN - NEC speelt in de eerste wedstrijd na de winterstop een thuisduel tegen FC Den Bosch. De thuisploeg kan in Nijmegen de Brabantse concurrent verder op achterstand zetten in de eerste divisie. Het verschil tussen de nummer tien (NEC) en nummer elf (FC Den Bosch) van de ranglijst bedraagt twee punten (30 om 28). De wedstrijd begint om 16.45 uur en is via updates in het liveblog te volgen bij De Gelderlander.